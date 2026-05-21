Realizaron un homenaje al Papa Francisco en el Hospital de Moreno

En el hospital se llevó adelante un acto conmemorativo en homenaje al Papa Francisco, al cumplirse un año de su fallecimiento.

Jorge Mario Bergoglio murió el 21 de abril de 2025 a los 88 años, dejando un profundo legado espiritual, social y pastoral en Argentina y el mundo.

La actividad contó con la participación de Monseñor Daniel Pellizón, quien acompañó pastoralmente a Bergoglio durante su etapa como cardenal y luego se desempeñó como secretario personal durante su pontificado.

Durante el encuentro, destacó las encíclicas del Papa y su compromiso con los sectores más vulnerables.También participaron los padres Leonardo Silio y Joaquín Giangreco, quienes compartieron reflexiones sobre el legado de Francisco y su trabajo pastoral junto a los Hogares de Cristo.

Acompañaron la jornada Emmanuel Álvarez, director de la Región Sanitaria VII; Juan Varanni, secretario de Salud del Municipio de Moreno; integrantes del equipo directivo del hospital y trabajadores y trabajadoras de la salud.

Como parte del homenaje, se descubrió una placa conmemorativa en reconocimiento al legado de solidaridad, cercanía y compromiso social que dejó el Papa Francisco.

Hospital Mariano y Luciano de la Vega Moreno