Reclamaron justicia por los homicidios de Martín Gigena y de Maximiliano Requejo Pozzi

Familiares, amigos y vecinos de Martín Gigena y de Maximiliano Requejo Pozzi reclamaron justicia y seguridad frente al palacio municipal de Moreno para luego trasladarse a la sede de las fiscalías. La actividad se realizó durante el mediodía de este martes 22 de septiembre.

El sábado 7 de febrero de 2026, un delincuente tocó el timbre de la casa de Maximiliano Requejo Pozzi. Tras saludarlo con normalidad de un apretón de manos, el atacante extrajo un arma y le disparó a quemarropa frente a sus hijas. La víctima falleció dos días después en el hospital. La secuencia quedó filmada por cámaras de seguridad.

Mediante el análisis de las cámaras, la justicia identificó al presunto tirador como Natanael Brizuela (25 años) y a su cómplice como Tobías Lohman (19 años), dictándose una orden de captura nacional.

Martín Gigena iba a cumplir 29 años el martes 26 de mayo. Apenas pasados los primeros minutos del viernes 22 de mayo fue embestido de frente por delincuentes que intentaban asaltar a una pareja, que al igual que Gigena, circulaban en moto. Como consecuencia del impacto, el joven radicado en General Rodríguez murió instantáneamente. Ocurrió sobre la Ruta 7 entre Crisólogo Larralde y Perú, en Moreno.

Los hampones quedaron tirados sobre el asfalto. Un testigo habría tomado el arma que portaban los malvivientes y los baleó. Fueron detenidos e identificados como Rodrigo Isaías Rubio, de 21 años (el conductor) y Tobías Alexander Lohman de 19, a quien se le imputa ser el autor de los disparos.

Justamente Lohman tiene un pedido de captura activo por considerarlo quien conducía la moto en la que escapó Natanael Brizuela (25) luego de ejecutar de varios disparos a Maximiliano Requejo Pozzi el sábado 7 de febrero en Casasco. Brizuela sigue prófugo.

En ambos casos intervino la UFI Nº 2 a cargo de la Dra. Carina Saucedo. Saucedo atendió a ambas familias este martes.

Entrevista con Cynthia Gigena y con Yamila Requejo