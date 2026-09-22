En el cierre del Festival Urbano, Cazzu homenajeó a Camila Tarocco, una joven víctima de femicidio

Cazzu realizó un homenaje a Camila Tarocco, la joven de 26 años víctima de femicidio. Julieta Cazzuchelli, cuyo nombre artístico es “Cazzu”, recordó a Camila Tarocco y dijo saber que era seguidora de su carrera. Lo hizo en el marco del Festival Urbano 2026, en la plaza Buján, al cierre del megaevento que congregó a unas 35.000 personas en el marco de los festejos por el Día de la Primavera.

Camila Tarocco era madre de dos hijos y desapareció el 4 de abril del 2020. Su cuerpo apareció masacrado y semienterrado en las inmediaciones del sindicato del Seguro de Moreno. Por el femicidio detuvieron a Alberto Ariel González (33), ex pareja de la chica. En abril del 2022 se inauguró una figura de la joven a metros de donde este 21 de septiembre se erigió el escenario por el que pasaron una decena de músicos.

El tema con el que recordó a Camila Tarocco está incluido en el álbum “Nena Trampa” editado en 2022 y se llama “Yo, yo, yo”. Es un alegato contra la violencia de género. En el videoclip producido para acompañar esta canción se lee al final “En memoria de Camila Tarocco, 1994-2020”.

Cazzu, en medio de la presentación, mencionó que estaba presente la familia de la chica. La artista, que transita el género del trap pero que sumó otras categorías musicales como el folclore, fue ovacionada.

Imágenes gentileza: Moreno TeVe