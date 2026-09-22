Apuñalaron a un joven a la salida de un boliche en General Rodríguez: hay un detenido

Un joven de 22 años fue apuñalado en la madrugada del lunes a la salida de un boliche de General Rodríguez y permanece bajo atención médica.

Por el hecho, un hombre de la misma edad fue detenido y quedó acusado de homicidio en grado de tentativa.

El episodio ocurrió en la vereda del local bailable Valentino, ubicado en la intersección de la avenida Bernardo de Irigoyen y Almirante Brown.

Según informaron fuentes policiales, la víctima se encontraba junto a un grupo de amigos cuando se inició una discusión en la vía pública.

Durante el enfrentamiento, el agresor habría extraído un arma de fuego y amenazado a uno de los jóvenes.

Ante esa situación, la víctima intervino para defender a su amigo y fue atacada con un elemento punzocortante.

Recibió dos heridas, una en la zona pectoral izquierda y otra en el abdomen.Luego del ataque, el sospechoso escapó a bordo de una motocicleta.

El joven herido, pese a las lesiones, logró llegar por sus propios medios hasta la comisaría para pedir ayuda y posteriormente fue trasladado en ambulancia a un hospital de la zona.

A partir de los datos obtenidos durante la investigación, efectivos del Gabinete Técnico Operativo realizaron un operativo de búsqueda y localizaron al sospechoso horas más tarde en las inmediaciones de la Manzana 42 del barrio Bicentenario, donde fue aprehendido.

La causa quedó a cargo de la UFI N° 9 de General Rodríguez, que inicialmente investigó el hecho como lesiones y amenazas agravadas.

Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas y las circunstancias del ataque, la fiscalía dispuso recaratular la causa como homicidio en grado de tentativa.

El detenido permanece alojado en una dependencia policial a la espera de ser trasladado a sede judicial para prestar declaración indagatoria.

Gacetilla de la Municipalidad de la Municipalidad de General Rodríguez