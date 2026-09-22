45 mil personas disfrutaron del Festival Urbano de Moreno

La octava edición tuvo a Cazzu como figura principal y reunió en el escenario a referentes y referentas del género urbano junto a talentos morenenses

El Municipio de Moreno llevó adelante la octava edición del Festival Urbano (FU) 2026, que convocó a 45 mil personas en la Plaza Dr. Buján de Paso del Rey.

La jornada tuvo a Cazzu como figura principal y contó con la participación de artistas consagrados del género urbano y talentos emergentes de Moreno.

Durante el festival, la intendenta Mariel Fernández destacó la importancia de celebrar la primavera con una nueva edición del FU y señaló: “Un evento que hacemos para las familias, y especialmente para las y los jóvenes.

Después de todo lo que significó la pandemia, es muy importante recuperar espacios de encuentro.

Estando juntos, compartiendo y disfrutando de la música también construimos comunidad”.

En ese sentido, también destacó la participación de artistas locales: “Felicitaciones a las y los talentosos artistas morenenses.

Es una alegría que compartan escenario con artistas referentes del género urbano.

Ver disfrutar a tantas personas nos da felicidad, para eso hacemos el FU”.

La grilla artística incluyó las presentaciones de TiziShi, Doly Flackko, Lara91K, Nacho Ag y Fleivor.

También fueron parte del escenario los artistas morenenses Rojas, Issor, Gabros VLS, Paul L, Mael 5511, Joa1, Fongs Sebas y Vle.Además de la propuesta musical, durante la jornada se desarrollaron actividades recreativas gratuitas, propuestas gastronómicas y una feria de emprendimientos locales.

Las áreas municipales de Juventudes, Casa Pueblo, Género, Seguridad, Defensa Civil y Salud participaron con stands de atención y acompañamiento, junto con la Cruz Roja.

El Festival Urbano de Moreno se realiza desde 2021 por iniciativa de Mariel Fernández, a través de la Secretaría de Comunicación Pública y Relaciones Internacionales y de la Secretaría de Juventudes, con el objetivo de garantizar el acceso gratuito a espectáculos culturales para jóvenes y familias de Moreno y de la región.

Esta octava edición contó con el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

Con la realización del FU 2026, el Gobierno local reafirma su compromiso con la ampliación de la cultura y la música urbana, con una propuesta que también puso en escena a artistas morenenses y generó un espacio de encuentro y disfrute colectivo.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno