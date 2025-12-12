Reconocimiento a entidades de bien público de General Rodríguez

El Intendente Mauro García entregó el Decreto Municipal que reconoce a dos nuevas organizaciones de la ciudad como entidades intermedias, promoviendo su fortalecimiento y participación en la comunidad.

Se trata de la institución “Argentinos y Extranjeros Unidos”, del barrio Alto del Oeste, y de la Asociación Civil “Espacio Hábitat Sur”, ubicada en el centro de General Rodríguez.

Mediante la intermediación del Estado municipal, se destaca el compromiso de estas entidades con el trabajo comunitario y el esfuerzo cotidiano que llevan adelante en sus respectivos territorios.

Municipalidad de General Rodríguez