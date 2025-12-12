Energía sustentable en el merendero “Luz Divina” de General Rodríguez

El Intendente Mauro García acompañó a estudiantes del CFP Nº 401 y de la Escuela Secundaria Técnica Nº 1 «Javier Tapié» en la instalación de un termotanque solar en el merendero «Luz Divina», ubicado en Agua de Oro, con el objetivo de que las familias cuenten con agua caliente.

La iniciativa forma parte del programa #EmpleoVerdeJoven, que promueve la formación y la inserción laboral en sectores estratégicos de la transición energética.

Se destaca la participación de las y los estudiantes junto al equipo docente, cuyo trabajo contribuye al desarrollo y fortalecimiento de la comunidad.

Municipalidad de General Rodríguez