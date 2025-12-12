Sociedad

Muestra de fin de año del taller «Uniendo Historias»

El Intendente Mauro García participó en el Predio Estación Museo de la muestra de fin de año del taller «Uniendo Historias».

Durante el evento se expusieron pinturas, danzas mixtas y folklóricas realizadas por las y los chicos que integran la institución, en el marco de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

La jornada se desarrolló junto a familias y docentes, reafirmando el compromiso del municipio con la integración y el desarrollo de la comunidad.

