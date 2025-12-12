El Intendente Mauro García participó en el Predio Estación Museo de la muestra de fin de año del taller «Uniendo Historias».

Durante el evento se expusieron pinturas, danzas mixtas y folklóricas realizadas por las y los chicos que integran la institución, en el marco de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

La jornada se desarrolló junto a familias y docentes, reafirmando el compromiso del municipio con la integración y el desarrollo de la comunidad.

Municipalidad de General Rodríguez