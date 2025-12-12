Inhabilitación a un padre que permitió conducir a su hijo de 5 años

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, informa que se inició el proceso de inhabilitación de la licencia de conducir de un joven de 23 años, que grabó y publicó en sus redes sociales a su hijo de 5 años conduciendo un cuatriciclo sobre una ruta provincial.

En el mismo material se observa también al menor sin casco en un descampado. El accionar del padre constituye una falta grave de responsabilidad y un incumplimiento directo de la normativa vigente, que prohíbe de manera absoluta que menores conduzcan vehículos motorizados en la vía pública.

La intervención, mediante la Subsecretaria de Política y Seguridad Vial del MTPBA, se dispuso tras la identificación del responsable, cuya conducta deliberada puso en riesgo la vida del niño y de terceros.

El expediente se tramita conforme a lo establecido en la Ley Provincial Nº 13.927 y será elevado al Juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito Provincial correspondiente para el dictado de las sanciones pertinentes.

La medida se enmarca en las políticas de seguridad vial que lleva adelante el Ministerio de Transporte bonaerense, con el objetivo de desalentar prácticas peligrosas, fortalecer el cumplimiento normativo y preservar la integridad física en todas las rutas y caminos de la Provincia.

