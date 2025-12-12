La Provincia invertirá $3.000 millones para financiar proyectos de investigación científica y tecnológica

El gobernador Axel Kicillof anunció este jueves junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, una inversión de $3.000 millones para impulsar proyectos de investigación científica que tendrán impacto en pymes y cooperativas bonaerenses. Fue en el marco de la 4° convocatoria del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA), junto a los subsecretarios de Energía, Gastón Ghioni; de Ciencia, Tecnología e Innovación, Federico Agüero; y el presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), Roberto Salvarezza.

Durante el encuentro, desarrollado en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, Kicillof afirmó: “Mientras a nivel nacional asistimos a un proceso de destrucción sistemático de nuestro sistema universitario, científico y tecnológico, en la provincia de Buenos Aires estamos convencidos de que hay que redoblar los esfuerzos: invertimos porque sabemos que sin investigación no hay posibilidades de desarrollo”. “En los países como el nuestro, en vías de desarrollo, la inversión en ciencia y tecnología siempre es impulsada por el Estado: fue así como la Argentina llegó a construir un sistema reconocido a escala internacional”, explicó el Gobernador y añadió: “Hoy la situación es muy distinta y el sector está en emergencia como consecuencia de dos años de ajuste de los presupuestos y vaciamiento de las principales instituciones científicas: con los laboratorios que cierran y los proyectos que se interrumpen, se pierden años de avance y se condena a nuestra sociedad a la dependencia tecnológica y económica”.

En esta edición se financiarán -a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI)- 98 proyectos de instituciones de ciencia y tecnología de la provincia que impactarán en pymes, cooperativas industriales y municipios, e involucrarán a más de 900 investigadores. Desde 2024, la convocatoria de FITBA se transformó en la principal política pública de financiamiento de proyectos científicos del país.

Por su parte, Costa remarcó: “En sus cuatro ediciones, esta herramienta ha permitido acompañar al sistema científico-tecnológico, con el objetivo de brindar soluciones innovadoras a pymes y cooperativas bonaerenses y responder a problemáticas de interés provincial”. Además, la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) y el Programa Provincial de Incentivos a la Generación de Energía Distribuida (PROINGED) presentaron los nueve trabajos seleccionados en la convocatoria “Proyectos de Desarrollo e Innovación Tecnológica: 2025 Ciencia y Tecnología en Energías Bonaerenses”.

Los mismos buscan el desarrollo experimental de soluciones a problemáticas de las energías renovables, solar y eólica, entre otras. Al respecto, Salvarezza subrayó: «Para el Gobierno bonaerense el sistema científico y tecnológico es una prioridad: en este contexto de transformación energética que atraviesa el mundo, contar con este tipo de proyectos es fundamental para construir el futuro de la provincia”.

Asimismo, Ghioni explicó que “se están financiando nueve proyectos de investigación, por un monto de $400 millones, para profundizar el abordaje del sector energético y las energías renovables: estamos en medio de una transición, en la que debemos fortalecer e incorporar valor a cada de unas cadenas productivas”.

Por último, Kicillof resaltó: “Aunque es imposible compensar el daño que originan las políticas de Milei, la Provincia sigue adelante con un programa totalmente distinto, impulsando líneas de acción que involucran a todos nuestros ministerios y promoviendo una cultura de articulación con los municipios, las universidades y el sector productivo”. “Somos conscientes de la importancia que esto tiene para el bienestar de las próximas generaciones: por eso vamos a seguir invirtiendo y trabajando todos los días en apoyo de nuestro sistema científico y tecnológico”, concluyó.

