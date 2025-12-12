En el 25° aniversario del IDUAR, se realizó el primer Congreso de Hábitat y Urbanismo en Moreno

El evento estuvo encabezado por la intendenta Mariel Fernández_El Municipio de Moreno, realizó el 1° Congreso de Hábitat y Urbanismo en el marco del 25° aniversario del Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional (IDUAR). El evento estuvo encabezado por la intendenta Mariel Fernández, junto al administrador del IDUAR, Leonardo Grosso, funcionarias y funcionarios municipales, especialistas en urbanismo.

El encuentro se propuso como un espacio de diálogo para reflexionar sobre las políticas de integración socio-urbana y el derecho justo al hábitat, y para debatir las oportunidades y desafíos de un desarrollo urbano planificado y sostenible en un contexto de crisis económica y ambiental.

Durante la apertura, la jefa comunal remarcó: “Para nuestro Gobierno municipal es fundamental garantizar el derecho a la urbanización, el derecho al disfrute y a proyectos de vida saludables.

Por eso fortalecimos el rol del Estado sobre la planificación de la tierra e implementamos distintas políticas con las que creamos espacios deportivos profesionales; llevamos dignidad a los barrios y a las personas que lo habitan; ponemos en valor nuestra área natural protegida y a todo Moreno; y promovemos el turismo y el desarrollo industrial para generar empleo”, y puntualizó “Siempre decimos que todas y todos tenemos derecho a vivir en lugares dignos y bellos, y hacemos un gran esfuerzo para poder cumplirlo”.

Durante el Congreso se destacó el rol estratégico del Estado local en la planificación del territorio, especialmente a partir del fortalecimiento institucional y las políticas orientadas a garantizar el derecho a la urbanización, el acceso a espacios públicos de calidad y la construcción de proyectos de vida saludables. También se subrayaron los avances alcanzados en materia de recuperación del ambiente, creación de espacios deportivos profesionales, puesta en valor del área natural protegida, impulso al turismo y promoción del desarrollo industrial para generar empleo.

La jornada contó con paneles integrados por profesionales, académicos, funcionarias y funcionarios, además de referentes de organizaciones sociales, quienes analizaron los desafíos de la planificación urbana contemporánea y el papel de la gestión territorializada en escenarios de crisis.

Luego, se realizó un reconocimiento a quienes fueron administradores y trabajadoras y trabajadores del IDUAR a lo largo de sus 25 años de historia por su compromiso con la producción de políticas públicas urbanas que contribuyeron a la transformación del distrito.Asimismo, se destacó a alrededor de 240 estudiantes, profesoras y profesores de diversas escuelas técnicas y universidades que aportaron propuestas, visitaron, estudiaron y reflexionaron sobre la temática para la ciudad de Moreno.

El Congreso incluyó comisiones de trabajo sobre integración socio-urbana, ordenamiento territorial, planificación estratégica, gestión del suelo, políticas de hábitat y urbanismo comunitario. También se presentaron experiencias locales vinculadas al desarrollo urbano, la mejora del espacio público y la promoción de un crecimiento sostenible con justicia social.Con estas acciones, el Gobierno local reafirma el compromiso con la planificación participativa, la justicia social y la construcción de un hábitat digno.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno