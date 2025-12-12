Sociedad

SITRAM rechazó el aumento del 5% que ofreció el municipio pero lo sacaron por decreto

12
Dic

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno (SITRAM) rechazó la propuesta paritaria del gobierno municipal. El ejecutivo propuso un 5% de incremento salarial correspondiente a diciembre, pagadero a mediados de enero próximo. Esta aumento fue rechazado por los gremios mayoritarios, por considerarlo insuficiente. Este 2025 la actualización de los sueldos fue del 33.40%. Entrevista con Marcelo Cosme, secretario General de SITRAM hasta este 10 de diciembre. Ya asumió formalmente Lorena Costa. El viernes se realizará el acto protocolar.