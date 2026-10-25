Recuperaron tres motos en el barrio Bicentenario: dos tenían pedido de secuestro

Tres motocicletas fueron recuperadas este martes durante un procedimiento preventivo en el barrio Bicentenario de General Rodríguez.

Dos de los rodados tenían pedidos de secuestro vigentes por robo, mientras que el tercero presentaba los números de motor y cuadro adulterados.

El operativo se desarrolló en la rotonda de las calles Bomberos Voluntarios y Héctor Bonzo, donde personal municipal que realizaba tareas de patrullaje detectó a un grupo de hombres junto a tres motocicletas.

Cuando los agentes se disponían a interceptarlos para solicitarles la documentación correspondiente, los sospechosos escaparon a pie hacia el interior del barrio.

Ante esta situación, se dio intervención a la Policía para verificar los vehículos abandonados.

Durante las inspecciones, se constató que una Bajaj Dominar negra tenía un pedido de secuestro activo por robo agravado desde el 15 de septiembre, en una causa radicada en Luján.

También se encontró una Honda GLH 150 negra, sin patente, que registraba un pedido de secuestro por robo de motovehículo, denunciado el 20 de octubre a requerimiento de la Comisaría Sexta de Francisco Álvarez.

Por último, una Brava 125 roja presentaba los números de motor y cuadro completamente suprimidos.

Las tres motocicletas quedaron a resguardo en la Comisaría Primera de General Rodríguez.

En el caso interviene la UFI en turno del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, donde se iniciaron actuaciones bajo la carátula de “Hallazgo de Motovehículos”.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez