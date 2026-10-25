La UNLu fue sede de un debate sobre la construcción de un sistema de salud integrado y federal

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, participó del Pre Encuentro Nacional de Salud, realizado el lunes 19 de octubre en la Universidad Nacional de Luján.

La jornada estuvo centrada en la construcción de un sistema sanitario integrado, federal y con acceso universal.

La actividad se desarrolló en el Auditorio “Dardo Dorronzoro” de la Sede Central de la UNLu, con la participación del rector de la institución, Walter Panessi; el secretario de Salud del Municipio de Luján, Esteban Strambi; la secretaria de Extensión e Integración de la Universidad, Florencia Cendali; y representantes de las regiones sanitarias IV, V y VII de la provincia de Buenos Aires.

Durante su exposición, Kreplak planteó la necesidad de transformar el sistema sanitario y cuestionó una mirada centrada en la rentabilidad.

En ese sentido, sostuvo que la disputa por los cambios “no es técnica, es política” y remarcó la importancia de construir una dirigencia capaz de impulsar esas transformaciones.

El ministro también destacó el papel de las universidades en la organización de los encuentros previos al 13º Encuentro Nacional de Salud, previsto para el 28 de noviembre en Córdoba.

Allí, según señaló, se buscará profundizar el debate sobre el sistema sanitario desde una perspectiva diferente a la de los sectores de poder.

Tras la apertura, las y los participantes trabajaron en comisiones temáticas sobre la universalidad del derecho a la salud, la integración del sistema y el papel de las y los trabajadores y de la comunidad en la construcción de un proyecto federal.

Con info UNLu