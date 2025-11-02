Robo de auto en Haedo terminó con un vuelco y un detenido en Moreno

Un delincuente robó un auto en Haedo y, tras una persecución policial que se extendió hasta Moreno, perdió el control del vehículo y volcó. Fue detenido y quedó a disposición de la justicia.

Un hombre robó un Renault Logan en Haedo y protagonizó un espectacular vuelco en Moreno luego de ser perseguido por la Policía. El ladrón fue capturado y el vehículo terminó destruido tras el impacto.

El hecho ocurrió pasadas las 15 horas de este miércoles 29 de octubre en la intersección de Directorio y París, en Haedo (partido de Morón), cuando el delincuente sorprendió a la víctima y lo obligó a descender del auto. Durante el inicio de la huida, el propietario intentó evitar el robo aferrándose a la carrocería, pero finalmente tuvo que soltarlo.

El teléfono celular de la víctima quedó dentro del vehículo, lo que permitió a la Policía rastrear su ubicación mediante GPS. Tras el llamado al 911, efectivos de la comisaría 2ª de Haedo montaron un operativo cerrojo con apoyo de jurisdicciones vecinas.

El auto fue identificado en la bajada del Puente Gnecco, en la localidad morenense de Paso del Rey, por móviles del Comando de Patrullas de Ituzaingó. Luego de una persecución por calles internas, el conductor realizó una mala maniobra en la esquina de Maipú y Bongiovanni, mordió un cable en la vereda y volcó contra una vivienda. El ladrón sufrió heridas leves y fue detenido en el lugar.

El detenido fue identificado como Cristian Alberto Rodríguez, de 24 años, a quien le incautaron el auto y dos teléfonos celulares pertenecientes a la víctima. Quedó a disposición del fiscal Mario Ferrario, de la UFI N° 3 de Morón, acusado de robo automotor y resistencia a la autoridad.

Imagen gentileza: Mariano Alarcón