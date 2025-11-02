Le robaron varios kilos de carne a un vecino y los allanaron: Era un kiosco de venta de drogas

Tres sospechosos fueron detenidos en una vivienda del barrio Cuatro Vientos durante un allanamiento ordenado en una causa por robo. Al menos un delincuente había entrado en una vivienda del barrio Los Limones y se llevó varios kilos de carne, la que cargó en una carretilla. La Policía incautó herramientas robadas, celulares y drogas listas para su presunta comercialización. Se trataba de un “kiosco” de venta de drogas.

Un operativo policial realizado en una propiedad ubicada sobre la calle Líbano, entre Ecuador y Toledo del barrio Cuatro Vientos de la localidad morenense de Trujui, dejó como saldo tres personas detenidas y el secuestro de elementos robados y estupefacientes. La medida fue dispuesta en el marco de una investigación por un robo cometido el 19 de octubre contra un vecino de del barrio Los Limones, distante a unas cinco cuadras.

Ese día, según la denuncia, un delincuente ingresó a la vivienda de la víctima tras cortar el alambrado perimetral. Del lugar sustrajo varios kilos de carne que estaban en freezers dentro de un galpón, además de herramientas, las cuales cargó en una oxidada carretilla. Tras tareas de investigación, personal de la DDI de Moreno y General Rodríguez obtuvo la orden judicial para allanar un domicilio vinculado al sospechoso. Para la redada, contaron con la asistencia del GAD de Moreno.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron cinco teléfonos celulares, herramientas varias (entre ellas amoladoras, martillos, destornilladores y una agujereadora), dos balanzas, $21.000 en efectivo y diferentes envoltorios con drogas. Entre lo incautado había marihuana fraccionada —en total más de 130 gramos— y nueve dosis de cocaína que pesaron 4 gramos.

Las fuentes aseguraron que los uniformados observaron que en una parrilla dentro de la propiedad había restos de carbón quemado de reciente data, lo que permitió inferir que la carne no iba a aparecer. Fue la comida de despedida de la libertad para estos tres acusados.

Los detenidos son mayores de edad, dos hombres y una mujer. Quedaron a disposición de la UFI Nº 12 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, imputados por infracción a la Ley 23.737, por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Intervienen también la UFI Nº 2 (por el robo) y el Juzgado de Garantías Nº 2 del mismo departamento judicial.