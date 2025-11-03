Un patrullero fue embestido y chocó contra las rejas de un kiosco en pleno centro de Moreno

Un móvil policial chocó contra las rejas de un kiosco ubicado en la esquina de Bartolomé Mitre y Camilli, pleno centro de Moreno, frente a la escuela Nº 3. Respondía a un pedido de refuerzos en la zona de La Reja. Cuando cruzaba esa intersección, fue embestido por un Fiat Palio, afirmaron fuentes consultadas. Según la información oficial, el patrullero circulaba con sirena y balizas. Todos los involucrados fueron trasladados al hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde se constató que sufrían de lesiones leves. Ocurrió este sábado 1º de noviembre, alrededor de las 19. Interviene la UFI Nº 3 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. Hasta el momento no hay imputados, ya que la justicia espera el resultado del peritaje accidentológico.