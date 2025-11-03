Pentatlón Moderno: Comenzó el Panamericano y Sudamericano Buenos Aires 2025

En la plaza central del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) se realizó este domingo la ceremonia de apertura del Campeonato Panamericano y Sudamericano de Pentatlón Moderno Buenos Aires 2025 que reune a más de 110 pentatletas juniors y seniors de 17 países.La actividad contó con la presencia del subsecretario de Deportes Diógenes de Urquiza quien saludó a los participantes y les deseó «el mayor de los éxitos». «Son privilegiados, no hay nada más lindo que competir por tu país y darlo todo por subirte a un podio», remarcó.

De Urquiza encabezó una comitiva que integraron el tesorero de la Unión Internacional de Pentatlón Moderno, Helio Meireles, el presidente de la Confederación Panamericana de PM, Jorge Orencio José Salas; la vicepresidente de la UIPM, Magdalena Quintanilla; el secretario general del Comité Olímpico Argentino, Sergio Groupierre; el presidente de Panatlón Argentina, Horacio Monteira; y el director Nacional de Planeamiento Deportivo, Diego Domper.Luego de la inauguración, todos los atletas se dirigieron a la nueva pista de obstáculos del CeNARD que fue bautizada con el nombre de Jorge Orencio José Salas y se descubrió una plaqueta que lleva su nombre.

El certamen se disputará en el CeNARD hasta el 9 de noviembre y contará con la participación de atletas de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

