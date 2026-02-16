Robo en hamburguesería de Cuartel V: Un minuto para apoderarse de 250.000 pesos y 4 celulares

Tres delincuentes ingresaron en la hamburguesería Alem, ubicada sobre la avenida Derqui al 6802 entre las calles Eduardo Acevedo y Pedro Somellera del barrio Anderson de la localidad morenense de Cuartel V. El local funciona dentro del pequeño centro comercial del supermercado Realico. Ocurrió a las 00:35 de este domingo 15 de febrero.

Los malvivientes estaban armados y redujeron al personal. Un lamentable corte de la transmisión de la cámara de seguridad del salón, en momentos de la entrada, no registró esos primeros momentos. Sí cuando redujeron a los trabajadores de la cocina y cuando abordaron al empleado que se encontraba en la caja. El botín: Unos 250.000 pesos en efectivo y teléfonos celulares. Se dieron a la fuga.

El atraco duró un eterno minuto. El comercio funciona desde hace dos años y sería la primera vez que los roban.

Posteriormente les llegó a las víctimas la información que la banda estaba liderada por un tal “Bebu” (que calza una gorra blanca en el video), rastrero del asentamiento conocido como “Mosquito”, en los fondos del barrio El Milenio de la misma localidad. Incluso les llegaron fotos donde el sábado protagonizó un Baby Shower, en los festejos por la llegada de un nuevo hijo, horas antes de perpetrar el ilícito.