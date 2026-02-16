Estuvo prófugo más de un año por un crimen cometido en el barrio Altos del Monte de Moreno

Kevin Alejandro Locatelli Schmidt estuvo más de un año prófugo por el homicidio de Cristian Acosta. El ataque se produjo en el barrio Altos del Monte en enero del año pasado. La víctima estuvo internada casi un mes, pero falleció por complicaciones derivadas de las heridas recibidas. Al sospechoso lo capturó personal de la Policía Federal.

El suceso que terminó en la detención ocurrió el 11 de enero de 2025, cuando el implicado se apersonó a una vivienda tipo quinta ubicada en el barrio Altos del Monte, donde cumplía distintas tareas laborales y oficiaba como casero.

Bajo esas circunstancias, el individuo notó que los propietarios de la finca le negaron su correspondiente ingreso, motivo por el cual se enfureció y terminó accediendo a base de fuerza física. Ya dentro del lugar, el agresor extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos, uno de los cuales impactó en la región abdominal de un hombre.

Inmediatamente, la víctima resultó trasladada de urgencia hacia el Hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, donde fue intervenida quirúrgicamente y estabilizada. Cristian Ricardo Acosta de 32 años, el hombre agredido a balazos, presentó mejorías, hasta la primera semana de febrero del año pasado cuando comenzó con complicaciones. Falleció el 7 de ese mes.

Tras meses sin obtenerse los elementos necesarios respecto a su localización, la UFI N° 1 del Departamento Judicial Moreno y General Rodríguez a cargo del Dr. Leandro Ventricelli convocó a la División Homicidios de la PFA para que ubique el paradero del prófugo y posteriormente lo detenga. El buscado era Kevin Alejandro Locatelli Schmidt.

En consecuencia, los uniformados de la citada dependencia emprendieron diversas tareas de campo y pormenorizados análisis referentes al núcleo familiar del buscado, logrando obtener valiosa información vinculada a diferentes transferencias y movimientos bancarios que poseía su pareja, una mujer de unos 25 años residente en el distrito de José C. Paz.

A partir de aquel dato, los funcionarios policiales ejecutaron discretas labores por los comercios donde la joven había realizado dichas transferencias, lo que permitió identificar un domicilio que era utilizado por sujeto buscado para mantenerse oculto.

Hasta allí se trasladaron los uniformados de la Federal, quienes apostados en las inmediaciones de la finca vislumbraron al sujeto salir de la morada para abordar un automóvil y emprender un trayecto a alta velocidad.

Con el debido aval judicial, el personal policial interceptó el vehículo en cuestión y materializó el arresto del individuo sobre la vía pública, en la intersección de la calle Quito y la Avenida Croacia de la localidad de José C. Paz. En su poder se confiscó el teléfono.

El detenido, de nacionalidad argentina y 29 años de edad, quedó a disposición del magistrado interventor por el delito de “Homicidio agravado por el uso de arma de fuego”.