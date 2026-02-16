Cardiopatías Congénitas: Nerea y las cirugías que le permiten mejorar su calidad de vida

La historia comenzó en el sexto mes de embarazo, cuando a Michelle le informaron que su hija presentaba el Síndrome del Corazón Izquierdo Hipoplásico, una grave afección cardíaca, caracterizada por el desarrollo incompleto del ventrículo izquierdo.

Ante la complejidad del cuadro, fue derivada al Hospital Posadas, donde se activó un abordaje integral desde Obstetricia de Alto Riesgo, con seguimiento conjunto junto a Cardiología Pediátrica, Terapia Neonatal y otras áreas especializadas.A los 15 días de vida, Nerea tuvo su primera cirugía realizada por el equipo de Cirugía Cardiovascular Infantil (CCVI): el procedimiento de Norwood, destinado a generar un nuevo flujo sanguíneo que permitiera sostener su circulación. Meses más tarde, el equipo realizó la segunda intervención, conocida como cirugía de Glenn. Ambas operaciones, de alta complejidad, tuvieron como objetivo redirigir el flujo de sangre de manera paliativa para garantizar su sobrevida.

Cabe destacar que estos procedimientos se enmarcan en la incorporación del Hospital Posadas al Centro Coordinador del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC) que tiene por finalidad mejorar la accesibilidad de niños de todo el país a las cirugías de cardiopatías congénitas.

El trabajo articulado del equipo de CCVI, junto con los Servicios de Cardiología Pediátrica, Neonatología, Recuperación Cardiovascular Infantil y Enfermería, en cada etapa de internación, fue determinante. Sin embargo, el camino no fue fácil. Nerea presentó graves complicaciones: broncoespasmo, falla renal y agotamiento cardíaco que comprometió seriamente su pronóstico.

Incluso sufrió un paro cardiorrespiratorio y debió ser reanimada mediante maniobras de RCP. Sin embargo, logró recuperarse y hoy, con nueve meses, continúa sus controles en el Hospital Posadas y evoluciona favorablemente.

Gracias al desarrollo científico, la formación de sus profesionales y el trabajo interdisciplinario que caracteriza al Hospital Posadas, Nerea tiene la posibilidad de vivir y seguir creciendo con una buena calidad de vida.

argentina.gob.ar