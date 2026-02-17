Cayó “El Sicario” en barrio Indaburu: lo buscaban por homicidios, un femicidio tentado y venta de drogas

Marcos Daniel Segovia, sobre quien pesa dos acusaciones de homicidio, un intento de asesinato y un femicidio no consumado, además de ventas de drogas, fue capturado por la policía en la tarde del jueves. Caminaba tranquilamente por las calles del barrio Indaburu. Los investigadores lo apodaron “El Sicario”. Lejos de resistirse, se entregó mansamente.

“El Sicario”, a la sazón Marcos Daniel Segovia de 26 años, fue capturado el pasado jueves 12 de febrero por personal de la comisaría Moreno 8º (Catonas) en colaboración con uniformados de otras dependencias policiales. Alrededor de las 16 horas, Segovia caminaba por la calle Lafinur entre Hughes y Segurola del barrio Indaburu de Moreno Norte. Cuando fue detectado, intentó huir, pero estaba rodeado. Finalmente se entregó sin oponer resistencia.

Segovia era buscado por la justicia. La UFI Nº 2, bajo las órdenes de la Dra. Carina Saucedo, lo imputó por un femicidio tentado y un homicidio consumado. Pero tenía pedidos de captura de otras fiscalías por un asesinato a principios de este año, otro ataque a tiros contra un sujeto en septiembre pasado y por ventas de drogas. Un verdadero peligro para la sociedad.

Intentó matar a su pareja

Marcos Daniel Segovia se dirigió a la vivienda en la que vivía su pareja. Se habían distanciado hacía poco más de un mes. Tienen un hijo en común, de 10 meses. La mujer ocupaba una casa ubicada sobre la calle Constancio Vigil casi esquina Fray Cayetano Rodríguez, del barrio Gaona de la localidad de La Reja.

Segovia llegó al lugar acompañado de su madre. Luego de una breve discusión con su pareja, sacó un arma y la baleó. Tomó al bebé y desapareció del lugar. Antes le disparó a una vecina que salió a ver qué ocurría. La bala pegó en la mampostería, a la altura de la cabeza. Milagrosamente no resultó herida. Ocurrió alrededor de las 11 horas del martes 3 de febrero.

La víctima, de 36 años, fue asistida por vecinos y llevada al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega. Presentaba dos lesiones: una en el antebrazo derecho y la más grave en el abdomen. Los médicos lograron estabilizarla. Fue operada. Permanece internada con pronóstico reservado, pero estable.

Poco después, una mujer mayor de edad, la madre de Segovia, se presentó en la comisaría 7º de Moreno (La Reja). Llevaba en sus brazos al bebé, ileso. Lo entregó a la autoridad y relató parte de la situación. Contó que su hijo también intentó matarla; habría gatillado varias veces contra ella, pero en la línea de los milagros, los plomos no salieron.

Las actuaciones eran llevadas adelante por personal de la Comisaría 6º (Francisco Álvarez), con jurisdicción en la escena del ataque. La criatura quedó resguardada por profesionales del Servicio Local de Niñez.

Ejecución en barrio Satélite II

Pasado el mediodía de ese mismo martes, Segovia apareció nuevamente. En este caso en el barrio Satélite II. Debajo del puente vehicular de Eva Perón y Joaquín V. González, al lado del arroyo Los Perros, se encontraba Horacio Sena, de 53 años. Estaba junto a una joven, consumiendo drogas, según relataron las fuentes consultadas. Segovia acusó a Sena de robar en su casa. Inmediatamente lo ejecutó de varios balazos. Nuevamente puso pies en polvorosa.

Sena también fue trasladado al hospital local. Las lesiones eran varias y la pérdida de sangre masiva. Los profesionales sanitarios hicieron esfuerzos titánicos para mantenerlo con vida, pero antes de la medianoche, murió. Por este suceso, actuaron efectivos de la comisaría Moreno 8º (Catonas).

Pedidos de captura

La UFI Nº 2 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo de la Dra. Carina Saucedo, confeccionó un expediente por los delitos de “homicidio agravado por el vínculo (femicidio) en grado de tentativa” y otro conexo por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” donde está imputado Marcos Daniel Segovia. La investigación quedó en la órbita del servicio de calle de la seccional policial de Francisco Álvarez, con la colaboración de uniformados de otras dependencias.

Trascendió que Marcos Daniel Segovia está indocumentado, motivo por el cual no registraría antecedentes. Más allá de esto, está identificado en varias causas. Es sospechoso del homicidio de Emmanuel Farías el 8 de enero de este año en el barrio Moreno 2000. También, junto a su pareja, la mujer baleada, están acusados de un homicidio en grado de tentativa y comercialización de estupefacientes, suceso ocurrido el 22 de septiembre pasado. Ambos tenían pedido de captura. La víctima internada en el hospital quedó detenida en este expediente judicial. Tiene custodia.

Detenido

Finalmente el jueves 12 de febrero fue detenido. Vagaba por las calles de la zona. No se escondía. No tenía recursos para escapar. Es un malviviente marginal, lumpen. A decir de un investigador “es malo y cruel”. Ahora está alojado en los calabozos de una seccional policial de la zona. Las fuentes consultadas indicaron que se negó a declarar en la sede judicial. Está asesorado por un defensor oficial. A los 26 años enfrenta la posibilidad de una pena de prisión perpetua.