Se aprobaron los nuevos cuadros tarifarios para los peajes de los Accesos Norte y Oeste

Los nuevos cuadros entrarán en vigencia desde el sábado 7 de marzo a las 00:00 hs para los Accesos Norte y Oeste a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Vialidad Nacional estableció el nuevo esquema de tarifas para los Accesos Norte y Oeste a la Ciudad de Buenos Aires, el cual entrará en vigencia desde el sábado 7 de marzo a las 00:00 hs.

Las actualizaciones constituyen las primeras adecuaciones tarifarias realizadas luego de más de un año sin modificaciones y tienen como finalidad acompañar un esquema de inversiones que permita sostener y mejorar la calidad del servicio brindado.

Los nuevos valores están especificados en la Resolución 297/2026 publicada este juueves 5 de marzo en el Boletín Oficial.

El incremento se da luego del desarrollo de las instancias de participación aprobadas por RESOL-2026-117-APN-DNV#MEC en el Boletín Oficial de la República Argentina el 29 de enero de 2026. El período de participación on line se extendió hasta el 24 de febrero de 2026, inclusive. Dentro de ese lapso, los interesados pudieron interiorizarse sobre los detalles del proyecto, visualizar el cuadro tarifario propuesto, despejar dudas y/o efectuar presentaciones formales.

Cabe aclarar que se contemplaron diferencias tarifarias vinculadas a las modalidades de cobro manual (efectivo y billeteras virtuales) y al sistema TelePASE. Los cuadros aprobados incluyen la aplicación de un cobro equivalente al doble de la tarifa TelePASE para quienes utilicen las vías manuales, con el objetivo de promover una transición progresiva más rápida hacia el uso del sistema TelePASE.

Esta medida se inscribe en el proceso de modernización del sistema de peajes y constituye un paso previo a la implementación de esquemas de cobro más ágiles, como el sistema free flow, conforme a lo establecido en el Decreto 733/2025 y en línea con lo previsto para la Red Federal de Concesiones. A su vez, permite reducir las demoras en las estaciones de peaje, mejorar la fluidez del tránsito y disminuir los tiempos de viaje.

Para obtener el dispositivo, se puede acceder al sitio web de TelePASE.

argentina.gob.ar