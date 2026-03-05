Nueva edición de La Peatonal Moreno

Se realizará en Avenida Mitre entre Del Libertador y Camilli el sábado 7 de marzo, de 18 a 23 horas. Habrá patio gastronómico, feria de emprendedoras y emprendedores, artistas callejeros y espectáculos en vivo

El Municipio de Moreno realizará la edición de marzo de la “Peatonal Moreno”, sobre la Avenida Mitre entre Del Libertador y Camilli, este sábado 7 de marzo, de 18 a 23 horas, para el disfrute de toda la comunidad.

La Peatonal Moreno, constituye un punto de referencia y encuentro turístico para las vecinas y vecinos morenenses, así como los de localidades aledañas, con artistas callejeros, feria de emprendedoras y emprendedores, patio gastronómico y espectáculos en vivo.

En esta ocasión, habrá Frood truck, kermés, actividades recreativas y feria artesanal. En tanto, se presentarán artistas invitados como Ágape crew, Soul, Candela Maza, Tizishi y Tita Print.

El patio gastronómico ofrecerá comidas y bebidas a precios accesibles, que completan la propuesta de recreación y esparcimiento para las familias.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno