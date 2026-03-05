Se inauguró el Centro Barrial y Educativo Caacupé en el barrio La Porteña

Bajo el lema “una casa para todos”, se puso en marcha este nuevo espacio que integra educación, deporte y asistencia social, junto al Club San Martín de Porres.

En una jornada marcada por la alegría comunitaria, el barrio La Porteña celebró la inauguración oficial del nuevo Centro Barrial – Centro Educativo Caacupé y el Club San Martín de Porres. El evento, que tuvo lugar el pasado sábado 28 de febrero a las 19 hs, representó un hito para la zona sur del distrito, consolidando un refugio de contención y desarrollo para los vecinos.

La ceremonia se desarrolló en las inmediaciones de la Capilla Virgen de Caacupé, ubicada en Cochabamba y La Ribera. Durante el encuentro, se realizó la bendición de las nuevas instalaciones, que han sido diseñadas para funcionar como un polo integral donde niños, niñas y adolescentes podrán acceder a diversas actividades educativas, deportivas y pastorales.



Más allá de la oferta recreativa, el Centro Barrial cuenta con infraestructura clave para la asistencia social, incluyendo un comedor y duchas destinados a quienes más lo necesitan. Desde la organización destacaron que el objetivo principal es que el lugar funcione como una «casa» abierta a la comunidad para «recibir la vida como viene».

La inauguración no solo fue un acto formal, sino una verdadera fiesta familiar. El evento contó con la participación de una murga que aportó el ritmo y el color a la tarde, y culminó con una mesa compartida entre los presentes. La presencia de la imagen de la Virgen de Caacupé presidió el encuentro, simbolizando la identidad y la fe del barrio.

Con la apertura de estas puertas, La Porteña suma un espacio que busca transformar realidades a través del acompañamiento y la construcción colectiva, reafirmando que la unión comunitaria es la base de un futuro con mayores oportunidades.

Con info Parroquia San Martín de Porres – Moreno Sur