Se cumplen 44 años del hundimiento del crucero General Belgrano: la historia de dos sobrevivientes

Marcelino Vargas y Alberto Guerra, dos morenenses, son sobrevivientes del crucero General Rodríguez, hundido fuera de la zona de exclusión el 2 de mayo de 1982 durante la guerra por la recuperación de nuestras islas Malvinas. Vargas y Guerra relatan en primera persona la traumática y conmovedora situación que les tocó vivir en plena juventud. Extracto del documental “Malvinas: Los soldados de la patria solo conocen la gloria”, producido por Semanario Actualidad al cumplirse los 40 años de la gesta. Puede verlo completo en https://www.youtube.com/watch?v=jY3GQ3kso3I