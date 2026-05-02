Cáncer de colon: avances en medicina de precisión y nuevas terapias mejoran el pronóstico en Argentina

En Argentina se diagnostican alrededor de 15.800 nuevos casos de cáncer de colon cada año, una enfermedad que continúa teniendo un fuerte impacto en la salud pública.

Sin embargo, los avances en la investigación clínica y el desarrollo de nuevas herramientas terapéuticas están modificando el pronóstico de los pacientes.

El cáncer de colon es uno de los tumores más frecuentes a nivel mundial. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es el tercer tipo de cáncer más diagnosticado en varones y el segundo en mujeres.

Se origina en el intestino grueso, cuando en la mucosa del colon se desarrollan pólipos, que con el tiempo pueden transformarse en tumores malignos.

Un relevamiento basado en la Encuesta CAEMe–IDESA 2025 mostró el crecimiento sostenido de la investigación en oncología en el país: uno de cada cuatro estudios clínicos que se realizan en Argentina corresponde a esta especialidad.

En ese contexto, el cáncer colorrectal cuenta con la participación activa de múltiples compañías, y actualmente siete laboratorios miembros de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) desarrollaron y pusieron a disposición tratamientos innovadores para su abordaje.Desde el sector destacan que la innovación farmacéutica cumple un rol clave.

Las terapias dirigidas, inmunoterapias y otras estrategias aplicadas según el estadio de la enfermedad permitieron mejorar tanto la sobrevida como la calidad de vida de los pacientes.

Además, el enfoque actual apunta a la personalización de los tratamientos, teniendo en cuenta el diagnóstico, la evolución del cuadro y la información genética de cada tumor, lo que se conoce como medicina de precisión.

En línea con esto, los avances en la comprensión de la biología molecular de los tumores se consolidaron como una herramienta fundamental para el diagnóstico, el pronóstico y la elección de terapias más adecuadas.Otro aspecto central es la detección temprana.

Especialistas remarcan que el cáncer de colon suele desarrollarse de manera lenta y, en muchos casos, se origina a partir de pólipos que pueden identificarse y extirparse antes de que evolucionen a una enfermedad maligna.

Como en sus etapas iniciales no suele presentar síntomas, se recomienda la realización de estudios como el test de sangre oculta en materia fecal o la colonoscopía, a partir de los 50 años o antes en personas con antecedentes familiares.

De acuerdo con estimaciones del Observatorio Global de Cáncer, para el año 2045 los casos anuales podrían superar los 20.100 en Argentina, lo que refuerza la importancia de fortalecer las estrategias de prevención y garantizar el acceso al diagnóstico oportuno.

En este escenario, especialistas coinciden en que promover la detección temprana, ampliar el acceso a tratamientos personalizados y sostener la innovación terapéutica son claves para reducir el impacto del cáncer colorrectal en el país.