Golpe al narcotráfico: desarticulan una banda con diez allanamientos simultáneos en el AMBA

Tras casi un año de investigación, la Justicia Federal y la Policía Bonaerense desmantelaron una organización dedicada al comercio de drogas. Hubo operativos en Moreno, San Vicente, Haedo y la Ciudad de Buenos Aires, con seis detenidos y un importante decomiso de estupefacientes.

El operativo y los hallazgos

En un procedimiento de gran envergadura que abarcó distintas jurisdicciones, efectivos de la Descentralizada 3 de la Policía de la Provincia de Buenos Aires lograron desarticular una banda dedicada al tráfico de drogas. Los diez allanamientos, ordenados por el juez federal de Morón, Jorge Ernesto Rodríguez, se realizaron de manera simultánea en San Vicente, Haedo, el barrio porteño de Barracas y, principalmente, en el partido de Moreno, donde se intervinieron seis viviendas en la localidad de Trujui.

Como resultado de las requisas, se secuestraron 200 kilogramos de marihuana, cuatro kilos de cocaína y más de 15 kilos de sustancias utilizadas para el corte, además de armas de fuego presuntamente empleadas por la organización para resguardar su actividad.

Inteligencia y vigilancia aérea

La investigación se inició a mediados del año pasado. Para determinar el funcionamiento de la organización —integrada por personas de nacionalidad paraguaya— los investigadores utilizaron drones que permitieron realizar seguimientos aéreos, obtener registros clave e identificar tanto los roles de los involucrados como los lugares de almacenamiento de la droga.

Cooperación judicial

El procedimiento también se apoyó en el trabajo conjunto entre distintas dependencias judiciales. La Fiscalía General de Moreno y General Rodríguez, a cargo de Lucas Oyhanarte, colaboró con la justicia federal mediante el intercambio de información y el apoyo operativo en los allanamientos realizados en Moreno.

Indagatorias y cargos

Tras el operativo, seis personas —cinco hombres y una mujer— fueron detenidas. Según se informó, serán trasladadas para prestar declaración indagatoria ante la Secretaría N° 8, a cargo de Ignacio Calvi. Los acusados enfrentan cargos por tráfico de estupefacientes y tenencia ilegal de armas.