Se entregaron kits de herramientas para Escuelas Técnicas del distrito

_Los materiales incluyen elementos de dibujo técnico, computadoras, insumos y accesorios para Electromecánica, Maestro Mayor de Obras, Electricidad, Informática y Multimedios_

En el marco del Día de la Recuperación de la Educación Técnica, el Municipio de Moreno entregó kits de herramientas, insumos y materiales a cinco Escuelas de Educación Secundaria Técnica (E.E.S.T.) del distrito a través del Fondo de Financiamiento Educativo.

El acto realizado en el Parque Industrial Municipal II de la localidad de Cuartel V, estuvo encabezado por Emmanuel Fernández, presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD).

La iniciativa alcanzó a las EEST N.º 1, N.º 2, N.º 3, N.º 4 y N.º 5, que recibieron materiales para el Ciclo Común y elementos específicos según cada tecnicatura para mejorar las condiciones de aprendizaje, garantizar las clases prácticas y fortalecer la formación en oficios con salida laboral.

Entre los materiales entregados se incluyen elementos de dibujo técnico, herramientas e insumos para Electromecánica, Maestro Mayor de Obras y Electricidad, además de computadoras, monitores y accesorios para Informática y Multimedios.

La EEST N.º 5 también recibió cinco micrófonos corbateros inalámbricos y dos computadoras con procesadores.

También estuvieron presentes, la secretaria de Cultura, Educación y Deportes, Cynthia Muñoz; la inspectora jefa distrital de Moreno, Karina Ramírez; autoridades municipales y educativas, docentes, directivos y estudiantes.

La inversión forma parte de una política pública del Gobierno que conduce la intendenta Mariel Fernández, para fortalecer la educación pública, vincular la formación técnica con el mundo del trabajo y ampliar las oportunidades de las y los jóvenes morenenses.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno