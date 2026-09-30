Se entregó equipamiento para 27 nuevos comedores escolares

Se trata de cocinas, heladeras, freezers y termotanques que fortalecen los espacios destinados al servicio alimentario. Además, se reconoció la labor de auxiliares con más de 20 años de trayectoria

El Municipio de Moreno realizó la entrega de equipamiento para 27 nuevos comedores escolares, con el objetivo de fortalecer las condiciones de funcionamiento de los espacios destinados al servicio alimentario en las escuelas del distrito.

La entrega, encabezada por el presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD), Emmanuel Fernández, incluyó 35 cocinas, 20 heladeras, 20 freezers y 15 termotanques, elementos que permitirán mejorar las condiciones de preparación y conservación de los alimentos que reciben las y los estudiantes.

Actualmente suman 104 las escuelas las que cuentan con comedor, lo que permite que más de 46 mil niños, niñas y jóvenes almuercen todos los días en los establecimientos educativos.

Durante la jornada también se realizó un reconocimiento a auxiliares con más de 20 años de trabajo en las escuelas de Moreno por su trayectoria y el compromiso sostenido con la comunidad educativa.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno