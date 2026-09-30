Los Mercados Bonaerenses llegan a la Universidad Nacional de Moreno

El próximo jueves 1 de octubre, de 10 a 14, se llevará a cabo una nueva jornada de Mercados Bonaerenses en la Universidad Nacional de Moreno (UNM).

La actividad se realizará en el acceso de Bartolomé Mitre 1891 y estará abierta a toda la comunidad.

Durante la jornada se podrán adquirir productos de emprendedores y productores locales, entre ellos lácteos, pastas, panificados, frutas, verduras, productos agroecológicos, dulces y conservas.

Además, quienes cuenten con Cuenta DNI podrán acceder a un 40% de descuento, con un tope de reintegro de $6.000 semanales por persona, de acuerdo con las condiciones vigentes del beneficio.

La propuesta busca acercar a la comunidad distintas opciones de productos y facilitar el acceso a los beneficios disponibles.

Universidad Nacional de Moreno