Se celebró la misa con familias de quienes sufren adicciones y de quienes perdieron su vida por ellas

Familias de personas que atraviesan procesos de recuperación y de quienes perdieron la vida a causa de las adicciones participaron de una celebración religiosa marcada por la oración, los testimonios y el acompañamiento.

La Basílica de San José de Flores fue escenario el sábado 26 de septiembre de una misa dedicada especialmente a las familias que acompañan a personas que atraviesan situaciones de consumo y adicciones, así como a quienes perdieron a un ser querido por esta problemática.

El encuentro reunió a madres y familiares de jóvenes que luchan diariamente contra las adicciones y también permitió recordar a quienes fallecieron.

La celebración estuvo atravesada por momentos de oración, escucha, testimonios y acompañamiento a las familias.

La misa fue presidida por monseñor Pedro Cannavó, obispo auxiliar de Buenos Aires y delegado episcopal para la Pastoral Nacional de Adicciones y Drogadependencia.

También participaron sacerdotes, diáconos y un seminarista de distintas comunidades.

Durante la celebración, Cannavó destacó especialmente el sufrimiento de las familias y señaló que, cuando una persona atraviesa una adicción, también quienes la rodean viven el dolor y necesitan acompañamiento.

“En esta misa queremos pedir especialmente por las familias: las mamás, los papás, los tíos, las abuelas”, expresó durante su predicación.

El obispo también llamó a no perder la esperanza frente a las dificultades y sostuvo que la Iglesia busca acompañar a quienes atraviesan estas situaciones, junto con sus familias.

Testimonios y acompañamientoLa jornada también contó con testimonios de familiares y de personas que atraviesan procesos de recuperación.

Al finalizar la misa, se entregaron rosarios y velas encendidas a las familias y a los jóvenes en recuperación.

Las velas fueron presentadas como un signo de acompañamiento tanto para quienes continúan luchando contra las adicciones como para quienes fallecieron.

La celebración contó además con la participación del titular de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), Roberto Moro, quien compartió la eucaristía acompañado por parte de su equipo.

El motivo de la celebración en septiembre

La elección de la Basílica de San José de Flores está vinculada con un momento de la vida del papa Francisco. Según se recordó durante la jornada, el 21 de septiembre de 1953, en ese lugar, Jorge Bergoglio descubrió su llamado al sacerdocio.

La Basílica también conserva una imagen de San José Dormido, una devoción particularmente vinculada al papa Francisco.

El encuentro fue organizado por la Pastoral Nacional de Adicciones y Drogadependencia, la Pastoral Latinoamericana de Adicciones, SEDRONAR, Cáritas Argentina y Familia Grande Hogar de Cristo.

Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia