Votó a favor de la Ley de Alcohol Cero, dio positivo, se dio a la fuga y quedó inhabilitado preventivamente

Juan Pablo Allan, director ejecutivo del Registro Nacional de Armas (RENAR), registró 0,27 gramos de alcohol por litro de sangre durante un operativo del Ministerio de Transporte bonaerense en Pinamar.

Tanto el funcionario nacional como su esposa se dieron a la fuga antes de finalizar el procedimiento.

Ambos fueron inhabilitados preventivamente y podrían recibir una sanción de entre tres y seis meses sin poder conducir, según lo que determine la jueza interviniente.

Agentes del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, realizaron durante el último fin de semana un operativo de prevención y fiscalización vial en Pinamar, donde el funcionario nacional y dirigente de La Libertad Avanza Juan Pablo Allan dio positivo en un test de alcoholemia, con un resultado de 0,27 gramos de alcohol por litro de sangre.

El actual director ejecutivo del Registro Nacional de Armas (RENAR), concejal de La Libertad Avanza en La Plata y el ex senador provincial del PRO, circulaba a bordo de un Toyota Yaris con presencia de alcohol en sangre, infringiendo el régimen de Alcohol Cero vigente en la Provincia de Buenos Aires.

Cabe destacar que, cuando la legislación fue sancionada en 2022, Allan integraba el bloque de Juntos en la Cámara Alta bonaerense y votó a favor de la Ley de Alcohol Cero al volante.

Durante el procedimiento, que quedó registrado por las cámaras corporales de los agentes, Allan no presentó una licencia de conducir física, por lo que el documento no pudo ser retenido en el lugar. Tras constatarse el resultado positivo de alcoholemia, el personal inició las actuaciones correspondientes.

En el vehículo también viajaba su esposa, quien manifestó ante los agentes que, al saber que Allan había consumido alcohol, tenía previsto hacerse cargo de la conducción, aunque señaló que le dolía la panza. Ante esa situación, Allan sostuvo durante el procedimiento: “Estábamos yendo al hospital”.

Luego de que la mujer arrojara resultado negativo en su propio test de alcoholemia, fue designada para continuar conduciendo el vehículo.

Sin embargo, mientras los agentes avanzaban con las actuaciones necesarias para finalizar el procedimiento, Allan y su esposa se dieron a la fuga del operativo sin autorización y sin aguardar la finalización del control.

Al momento de retirarse, la licencia de conducir física de la mujer permanecía en poder de los agentes. De esta manera, abandonó el operativo conduciendo el vehículo sin tener consigo el documento físico.

A raíz de lo sucedido, el Ministerio de Transporte bonaerense dispuso la inhabilitación preventiva para conducir de ambos.

En el caso de Allan, la medida se adoptó tras el resultado positivo de alcoholemia y por haberse retirado del lugar antes de que concluyera el procedimiento.

En el caso de su esposa, por darse a la fuga luego de haber sido designada para conducir el vehículo y mientras todavía se desarrollaban las actuaciones.

La medida dispuesta por el Ministerio es preventiva y no constituye la sanción definitiva.

Las actuaciones quedaron a disposición de la jueza interviniente, quien deberá determinar la sanción correspondiente, que podría establecer una inhabilitación para conducir de entre tres y seis meses.

El procedimiento fue realizado por agentes de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial del Ministerio de Transporte bonaerense, en el marco de los operativos de fiscalización y prevención que se desarrollan de manera permanente en rutas y ciudades de la Provincia.

En territorio bonaerense rige la Ley de Alcohol Cero, que establece la prohibición de conducir cualquier tipo de vehículo con presencia de alcohol en sangre.

Los controles se realizan sobre todos los conductores, sin distinción por su actividad profesional, función pública o pertenencia política, con el objetivo de prevenir conductas de riesgo y reducir la posibilidad de siniestros viales.

Transporte PBA