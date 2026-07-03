Se gestionaron más de 200 escrituras en Moreno

_114 familias dieron un paso clave para obtener el título de propiedad de sus hogares_

El Municipio de Moreno llevó adelante una nueva jornada de firma de escrituras en el Teatro Municipal Leopoldo Marechal, donde 228 vecinas y vecinos avanzaron en el proceso de regularización dominial de sus viviendas, un paso fundamental para acceder al título de propiedad y convertirse en legítimos propietarios de sus hogares.

Durante la jornada, se firmaron 228 escrituras de vecinas y vecinos del barrio La Perla, 226 correspondientes al Instituto de la Vivienda y 2 escrituras de particulares, ambas en el marco de la Ley N° 10.830.La actividad fue posible gracias al trabajo articulado entre el Municipio, el Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional (IDUAR) y la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con la participación de la escribana María de los Ángeles Villanueva.La escrituración garantiza seguridad jurídica sobre la vivienda, permite acceder a nuevos derechos vinculados a la protección del hogar, facilita la gestión de créditos y posibilita la regularización definitiva de la propiedad.

En ese sentido, las vecinas y vecinos que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa pueden iniciar el trámite de escrituración a través del IDUAR, solicitando turno previamente.

Por consultas o dudas sobre cómo tramitar la escrituración de la vivienda, las y los vecinos pueden acercarse a la Mesa de Entradas del IDUAR, ubicada en el Solar del Nuevo Moreno Antiguo, Av. del Libertador 750, Moreno, de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Para más información, comunicarse al (0237) 466-9116, internos 1106, 1107 y 1108, o por WhatsApp al 11-2889-5773 o acceder a https://iduar.moreno.gob.ar/escrituracion/

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno