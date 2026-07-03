Salud

La genética gana protagonismo en las estrategias para un envejecimiento saludable

Posted on by rodrigos
02
Jul

La expectativa de vida continúa en aumento y, con ella, crece el interés por herramientas que permitan llegar a la adultez mayor con una mejor calidad de vida.

En ese contexto, especialistas destacan el papel de la genética y la medicina personalizada para prevenir enfermedades, promover hábitos saludables y favorecer un envejecimiento activo.

De acuerdo con proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para 2050 las personas de 65 años o más representarán cerca del 19% de la población de América Latina, un escenario que plantea nuevos desafíos para los sistemas de salud y la prevención.

Los expertos sostienen que la longevidad ya no se mide únicamente por la cantidad de años vividos, sino también por la posibilidad de mantener la autonomía, la movilidad y el bienestar físico y mental durante más tiempo.

En este marco, el análisis del ADN se presenta como una herramienta que permite personalizar aspectos vinculados a la alimentación, la actividad física, el descanso e incluso la respuesta del organismo a determinados medicamentos, favoreciendo estrategias preventivas adaptadas a cada persona.

Además, los avances en epigenética permiten conocer la denominada edad biológica, un indicador que refleja cómo influyen factores como la nutrición, el ejercicio y el sueño sobre el funcionamiento de los genes relacionados con el envejecimiento.

La medicina de precisión también aporta información útil para identificar predisposiciones a enfermedades cardiovasculares, distintos tipos de cáncer y otras patologías crónicas, facilitando controles preventivos y tratamientos más específicos cuando corresponde.

Especialistas remarcan que la combinación entre hábitos saludables, controles médicos periódicos y herramientas de medicina personalizada representa una oportunidad para mejorar la calidad de vida de una población cada vez más longeva, promoviendo un envejecimiento activo y saludable.