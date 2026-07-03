Cáncer de colon: especialistas destacan la importancia de la detección temprana

El cáncer colorrectal continúa posicionándose como una de las principales preocupaciones sanitarias en América Latina y el Caribe, donde el aumento de casos y muertes refleja no solo la carga de la enfermedad, sino también las dificultades persistentes en prevención, diagnóstico oportuno y acceso a tratamientos.

De acuerdo con estimaciones internacionales, durante 2022 se registraron en la región más de 145 mil nuevos casos y más de 73 mil muertes asociadas a esta patología, que afecta al colon o al recto y suele desarrollarse de manera lenta a lo largo de varios años.

Especialistas destacan que esta evolución progresiva —que puede extenderse entre 10 y 15 años desde lesiones precancerosas hasta su desarrollo— convierte a la detección temprana en una herramienta clave para reducir la mortalidad y mejorar el pronóstico de los pacientes.

Sin embargo, distintos informes advierten que en la región aún persisten importantes barreras para la implementación de programas de tamizaje, vinculadas a la infraestructura sanitaria, el financiamiento, la cobertura y la disponibilidad de especialistas.

El cáncer colorrectal es actualmente el segundo más frecuente entre hombres y mujeres en América Latina, según datos del Observatorio Global de Cáncer (Globocan), lo que refuerza la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y diagnóstico precoz.

En este contexto, la investigación médica avanza hacia el desarrollo de terapias más específicas y personalizadas, orientadas a determinados subtipos de la enfermedad.

En el caso del cáncer colorrectal metastásico, los avances en medicina de precisión apuntan a mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes mediante tratamientos dirigidos a alteraciones genéticas específicas.En países como México, Brasil, Argentina, Colombia y Chile, la carga de enfermedad sigue siendo elevada, con miles de nuevos diagnósticos y fallecimientos cada año, lo que evidencia un impacto sanitario sostenido en toda la región.

Los especialistas remarcan que, si bien la enfermedad puede no presentar síntomas en sus etapas iniciales, existen señales de alerta como cambios en el ritmo intestinal, presencia de sangre en materia fecal, dolor abdominal persistente, pérdida de peso inexplicable, cansancio constante y anemia.

Frente a este panorama, organismos internacionales y profesionales de la salud coinciden en la importancia de reforzar la concientización, ampliar el acceso a controles preventivos y promover diagnósticos tempranos como pilares fundamentales para reducir el impacto del cáncer colorrectal en la población.