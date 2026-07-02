Infantes de Marina argentinos integraron un operativo internacional de búsqueda y rescate en Venezuela

Infantes de Marina argentinos integraron un operativo internacional de asistencia humanitaria en Venezuela, donde colaboraron en tareas de búsqueda y rescate luego de los sismos que afectaron a las ciudades de Caracas y La Guaira.

El despliegue fue ordenado por el Ministerio de Defensa y coordinado a través del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

La misión incluyó una sección de 24 efectivos de la Brigada Anfibia de la Infantería de Marina, junto a cuatro canes especializados en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas.

Según se informó oficialmente, el personal especializado se encontraba en condiciones de despliegue inmediato, lo que permitió una rápida incorporación a la unidad de tarea conjunta e interagencial que trabaja en el terreno junto a autoridades locales y equipos internacionales.

Durante las primeras horas de intervención, los infantes de marina argentinos participaron en el hallazgo con vida de dos menores que habían quedado atrapados bajo los escombros de una estructura colapsada.

El operativo fue posible gracias a la labor de uno de los perros del contingente, que permitió orientar las tareas de rescate hacia el punto exacto donde se encontraban las víctimas.

El equipo K9 argentino, integrado por binomios de guía y canes especializados, forma parte de la Agrupación Perros de Guerra de la Armada, una unidad con amplia trayectoria en tareas de seguridad y operaciones de búsqueda y rescate.

Las autoridades destacaron la coordinación internacional y el trabajo conjunto en el marco de la asistencia humanitaria, que incluyó además el envío de equipamiento sanitario y elementos de primera necesidad para las zonas afectadas.

El contingente continúa desplegado en territorio venezolano realizando tareas de asistencia, búsqueda y apoyo a la población afectada por la catástrofe.