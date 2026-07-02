Se realizarán operativos de castración y vacunación antirrábica de perros y gatos

Los turnos deben ser acordados previamente con la Unidad Sanitaria correspondiente

El Municipio llevará adelante durante julio nuevos operativos gratuitos de vacunación antirrábica y castración de perros y gatos en distintos puntos del distrito, con el objetivo de fortalecer la prevención sanitaria y el control poblacional.

La vacunación se aplicará por orden de llegada, mientras que los turnos para castración deberán solicitarse previamente en la unidad sanitaria donde se desarrollará cada jornada.

Además, el Centro Municipal de Zoonosis, ubicado en Concordia 1721 entre Quilmes y Segundo Sombra, en el barrio Asunción de la localidad de Paso del Rey, dispone de un área de enfermería especializada para la atención de personas heridas por mordeduras y la aplicación de tratamiento antirrábico, lo que fortalece la prevención de enfermedades zoonóticas y la protección de la salud pública.

A continuación, el cronograma de operativos que se realizarán de 9 a 13 horas:

Miércoles 8 de julio – La RejaUnidad Sanitaria Reja Centro, ubicada en Elpidio González y avenida Storni.

Se realizará vacunación antirrábica por orden de llegada y castraciones con turnos acordados previamente.

Miércoles 15 de julio – Francisco ÁlvarezUnidad Sanitaria Villa Escobar, ubicada en Benvenuto Cellini esquina Tito Livio.

Se realizará vacunación antirrábica por orden de llegada y castraciones con turnos acordados previamente en la Unidad Sanitaria.

Para consultas y mayor información, las y los interesados podrán acercarse de lunes a viernes de 8 a 16 horas y los sábados de 9 a 13 horas, comunicarse al teléfono 0237 466-9251, interno 2185, o escribir al correo electrónico zoonosis-moreno@hotmail.com.

Desde el Gobierno local se fortalece la presencia territorial mediante operativos barriales que consolidan una política integral de cuidado animal, tenencia responsable y prevención sanitaria en todo Moreno.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno