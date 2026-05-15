Se inauguró el Centro Cultural Reconquista en Paso del Rey

_Ofrece propuestas culturales, recreativas y deportivas, además de atención, asesoría y acompañamiento en distintas áreas_

El Municipio de Moreno inauguró el edificio del Centro Cultural Reconquista, ubicado en las calles La Ribera y Graham Bell, en la localidad de Paso del Rey, con el objetivo de fortalecer el acceso a espacios de participación, aprendizaje y encuentro en todos los puntos del distrito.

El nuevo centro cuenta con propuestas culturales, recreativas y deportivas para niñas, niños, jóvenes y personas adultas.

Además, brinda atención, asesoría y acompañamiento a la comunidad a través de la Casa de Justicia, el Programa Municipal de Alfabetización “ Moreno Lee y Escribe”, Punto Joven, Casa Pueblo y talleres del Instituto Superior de Formación Profesional.

El espacio funciona de lunes a viernes de 9 a 17 horas y se encuentra abierto a toda la comunidad. El edificio cuenta con cocina, baño y un patio amplio destinado a actividades recreativas y de esparcimiento para las infancias, en un entorno seguro y de encuentro comunitario.De lunes a viernes, a partir de las 15 horas, se desarrollan talleres destinados a niñas y niños desde los 6 años. La propuesta promueve la producción de textos a través de la descripción, la observación y el relato de lo aprendido. Entre las actividades se encuentran los talleres de cocina, manualidades, bijouterie, ciencias y porcelana fría. Luego de cada jornada, las y los participantes reciben una merienda.

El centro también dispone de un ropero solidario y de un Punto Verde donde vecinas y vecinos pueden acercar materiales reciclables que serán retirados semanalmente por la Secretaría de Ambiente local. Además, se dictan talleres para personas adultas, entre ellos tejido crochet y de literatura.

En la inauguración estuvieron presentes, el presidente del Concejo Deliberante, Emmanuel Fernández; la secretaria de Obras y Servicios Públicos, María Giménez; vecinas, vecinos y autoridades municipales.

Para más información y consultas visitar la red social del centro cultural @ccreconquistaokCon esta obra, el Gobierno local reafirma su compromiso con el fortalecimiento de los espacios comunitarios para el desarrollo personal y colectivo de la comunidad.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno