A través del seguimiento de cámaras, detuvieron al acusado del robo del kiosco lindante a la comisaría 1º

La policía detuvo a un sujeto acusado de robar en el kiosco ubicado al lado de la comisaría 1ª de Moreno. Lo hallaron en su casa del barrio Puerta de Hierro de Moreno Sur. Los uniformados secuestraron la “punta” utilizada en el hecho junto a la vestimenta.

El lunes 20 de abril, alrededor de las 20 horas, un sujeto armado con una especie de “punta”, utilizándola como arma blanca, redujo al empleado del kiosco ubicado sobre la calle Belgrano casi esquina Merlo, al lado de la comisaría 1ª de Moreno. El delincuente se llevó poco más de 20 mil pesos y el teléfono celular del empleado. Se dio a la fuga. Todo quedó registrado en el disco rígido del sistema de video vigilancia.

El atraco se dio en un día nefasto para la seguridad del distrito. Horas antes se había fugado un preso de la misma seccional, quien estaba imputado en una causa en la que resistió a los tiros su aprehensión por parte de la policía. Tres semanas después fue recapturado.

El expediente fue instruido por la UFI Nº 7 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo de las Dras. Érica Chiessi y Solange Castelli. El aporte de las cámaras de seguridad del municipio, junto a algunas privadas, permitió seguir el derrotero del malviviente. Entró en una vivienda ubicada sobre la calle Obarrio casi esquina Alberdi del barrio Puerta de Hierro de la zona sur del distrito, distante a unas 20 cuadras del lugar del suceso.

Ya con la orden de allanamiento otorgada por la Dra. Celina Ardohain del Juzgado de Garantías Nº 3, personal de la comisaría 1ª, encabezado por el GTO (Grupo Táctico de Operaciones), llevó adelante el operativo que terminó con la detención de Mario Orellano, de 38 años.

En la casa del acusado encontraron el arma blanca que se ve en las imágenes como así también la ropa utilizada en el atraco. En la sede fiscal, Orellano se negó a declarar. Trascendió que no tenía antecedentes penales. Habría sido reconocido por la víctima. Una fuente aseguró que si fuese necesario periciar la voz que se escucha en el video, el resultado afirmativo sería categórico.

Orellano quedó acusado por el delito de “robo agravado”. Por lo pronto seguirá detenido en los calabozos de una dependencia de la jurisdicción, a la espera de las medidas procesales que decida la justicia.