Se incendió un auto sobre Colectora Sur y España: sin heridos

El siniestro se declaró alrededor de las 10:15 de este martes 6 de octubre sobre la Colectora Sur de la Autopista del Oeste en el cruce con avenida España, una de las principales arterias del distrito de Moreno. Por motivos no determinados, el vehículo comenzó a incendiarse. El conductor, junto a ocasionales testigos, intentó apagar las llamas. Les resultó imposible. Finalmente las tareas de extinción estuvieron a cargo de Bomberos Voluntarios. Los reportes indican que no hubo que lamentar heridos, solo la pérdida total de la unidad. Imágenes gentileza: Daniel Porcel