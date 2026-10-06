Murió un hombre de 77 años: acusan al chofer del camión que lo atropelló de manejar drogado

Salvador Novello tenía 77 años. Caminaba por el centro de Moreno cuando un camión lo aplastó contra la fachada de un local desocupado. Murió en el hospital. El chofer, que quedó imputado por el delito de homicidio culposo agravado, habría dado positivo en un análisis toxicológico. Está detenido.

11:15 del lunes 5 de octubre marcó el registro de la cámara de seguridad que grabó la terrible secuencia. Salvador Novello, de 77 años y de nacionalidad italiana, caminaba por la esquina de Joly y Dr. Vera, frente a la plaza Mariano Moreno. Iba en sentido a la Catedral de Moreno. El destino estaba a punto de mostrar su cara más trágica.

En esos momentos pasó por la esquina una camioneta de la Secretaría de Tránsito. Segundos antes, los agentes habían multado a un camionero por mal estacionamiento. El conductor del Mercedes-Benz 710 blanco, con caja del mismo color pero sin inscripciones, estaba acompañado por dos trabajadores, que realizaban la descarga de mercaderías.

Detrás del vehículo municipal, donde viajaban los empleados que lo habían infraccionado, salió el camión. Amagó a tomar por Joly en dirección a Asconapé, pero por motivos desconocidos no completó el giro y salió disparado hacia el local de la esquina de Joly y Dr. Vera.

Novello fue impactado de lleno. Fue tal la violencia que terminó dentro del local. En esa construcción funcionó el boliche Biey durante muchos años, posteriormente albergó un restaurante y distintos comercios. Desde hace un tiempo está desocupado. Dos personas que charlaban al lado del cartel señalizador de la calle se salvaron milagrosamente.

Los primeros en llegar a la escena del siniestro fueron los oficiales de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) Aaron Pintos y Facundo Timmis. En un primer momento asistieron al chofer, que se mostraba descompensado. Sus compañeros descendieron de la cabina a través de la ventanilla del lado del acompañante. Estos agentes de la Policía Bonaerense fueron quienes pidieron la urgente presencia sanitaria.

Arribaron al lugar dos ambulancias de SAME. Los médicos dispusieron el traslado al hospital Provincial Mariano y Luciano de la Vega a Novello y al conductor. Lamentablemente Salvador Novello murió como consecuencia de las múltiples heridas.

La causa recayó en la UFI Nº 2 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo de la Dra. Carina Saucedo. El secretario fiscal Dr. Emiliano Gayo ordenó una serie de medidas procesales.

La Policía Científica hizo el relevamiento de pruebas en la escena del siniestro. Los médicos le realizaron análisis al chofer, identificado como Mariano Toro Álvarez de 33 años. Una fuente calificada aseguró que el examen toxicológico dio positivo, pero no precisó la sustancia. Para cumplir los recaudos legales, se confirmarán los resultados en laboratorio forense.

La carátula de la causa es “homicidio culposo agravado por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de un vehículo automotor y por encontrarse el autor bajo los efectos de estupefacientes”. La Dra. Saucedo dispuso que Toro Álvarez permanezca detenido. La pena en expectativa en caso de ser encontrado culpable en un juicio oral y público va desde los 3 hasta los 6 años de prisión.