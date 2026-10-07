La UNM fue sede del Festival Audiovisual del Conurbano

La Universidad Nacional de Moreno (UNM) fue una de las sedes de la tercera edición del Festival Audiovisual del Conurbano (FAC), una propuesta que reunió producciones audiovisuales de distintas universidades y buscó generar nuevos espacios de representación para las narrativas surgidas en el territorio bonaerense.

La jornada realizada en la UNM comenzó con la proyección y competencia de doce cortometrajes universitarios producidos en distintos puntos del conurbano bonaerense.

Entre las producciones vinculadas a la universidad se proyectó “Kenopsia”, realizada por estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social.

Además, el corto “Sonidos”, también realizado por estudiantes de la UNM, recibió una mención en la categoría de cortometrajes universitarios.

El festival se desarrolló en cooperación con la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ), con actividades que se extendieron hasta el domingo en las diferentes sedes.

La propuesta tuvo como uno de sus principales objetivos descentralizar los proyectos audiovisuales y abrir espacios para nuevas formas de narrar las experiencias del conurbano.

Durante la jornada también se realizó la Mesa de Nuevas Tecnologías y Formatos Audiovisuales, coordinada por Soledad Viladrich, docente de la UNM y coordinadora de la sede local del FAC.

De la actividad participaron Ángela Torres y Julián Mónaco, ambos licenciados en Comunicación, quienes abordaron las transformaciones que atraviesa la producción audiovisual frente al avance de la inteligencia artificial y los cambios en las formas de consumo.

Entre los temas planteados durante la mesa se analizó la transformación de las audiencias a partir de las nuevas tecnologías y su paso de consumidores a prosumidores.

También se destacó el valor del cine y de las producciones audiovisuales como espacios de encuentro y atención compartida.

La programación en la UNM se completó con la proyección del documental “Revenke”, dirigido por Leandro Sánchez, una producción centrada en los orígenes del punk rock argentino y la búsqueda de una cinta perdida.

El director también participó de la jornada y destacó la importancia de contar con espacios destinados a la difusión de la cultura y al intercambio.

El FAC también contó con la participación de Mariela Sánchez Mina, graduada de la UNSAM en la Licenciatura en Diagnóstico por Imágenes y técnica en Producción de Medios Audiovisuales de la UNPAZ.

La realizadora fue seleccionada con dos producciones, “Resonancia Magnética Bioimágenes” y “Bella Hollywood”, de la que fue productora.

Sánchez Mina destacó la importancia de generar espacios en los que las producciones del conurbano puedan encontrar representación y planteó la necesidad de que sus propias historias sean contadas desde el territorio.

El cierre y la premiación de los cortometrajes seleccionados se realizó el domingo 4 de octubre en el Auditorio del Multiespacio Cultural de la UNGS.

Desde la organización de la sede UNM destacaron la recepción de la propuesta y manifestaron la expectativa de que el festival continúe creciendo en futuras ediciones como un espacio para visibilizar, exhibir y compartir producciones audiovisuales entre la comunidad universitaria y la sociedad.

ANUNM