Asueto municipal por el Día de la Patrona de Moreno, Nuestra Señora del Rosario

Este miércoles 7 de octubre no se brindará atención al público en el Municipio

El Municipio de Moreno informa que se dispuso el asueto administrativo para el personal municipal el día miércoles 7 de octubre, con motivo del Día de la Patrona de Moreno, Nuestra Señora del Rosario por lo que no se brindará atención al público.

La medida dispuesta por la intendenta, Mariel Fernández, mediante el Decreto N° 3232/2026 tiene como objetivo acompañar esta fecha que forma parte de la historia y la identidad morenense y facilitar la participación de la comunidad en las celebraciones previstas.

En este marco, el Municipio invita a la industria, el comercio, los establecimientos educativos, los organismos de la Administración Pública Provincial y Nacional y a las demás actividades del distrito para acompañar las actividades de festejo.

El Gobierno local acompaña esta fecha que forma parte de la historia de Moreno y promueve su celebración junto a la comunidad.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno