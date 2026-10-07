Un trabajador murió aplastado por escombros en la cava municipal de Cuartel V

Un trabajador murió en la cava que gestiona la municipalidad de Moreno en la localidad de Cuartel V. La información indica que este hombre había bajado del camión que manejaba para verificar la correcta descarga, cuando quedó sepultado por los escombros que transportaba.

El suceso se registró alrededor de las 10 de la mañana de este martes 6 de octubre en el predio bajo custodia de la municipalidad de Moreno, ubicado en la intersección de las calles Conscripto Benardi y Máximo Paz de la localidad de Cuartel V. Se trata de una cava que antiguamente utilizaba la empresa Stefani para la extracción de tosca y tierra.

Ahora se utiliza como centro de acopio, nivelación y tratamiento de restos de poda, escombros y residuos áridos. Es un proyecto impulsado por la provincia de Buenos Aires y la misma comuna. Vecinos de la zona han denunciado (y hemos verificado) que se arrojaron residuos sólidos urbanos y que se produjeron incendios, sobre todo en el verano.

Un camión ingresó en el campo y comenzó con la descarga de escombros. El chofer (Héctor Maximiliano Merino y de 36 años según confirmaron nuestras fuentes) habría bajado para confirmar que la batea estuviera vacía. En esa circunstancia se habría producido el accidente, que terminó con Merino sepultado por restos de hormigón y barro.

Ante la demora en el regreso, personal que presta servicios en el lugar fue a verificar qué había ocurrido. Inmediatamente solicitó la asistencia a los servicios de emergencia. Minutos después se presentó una dotación de Bomberos Voluntarios de Moreno. Los servidores públicos lograron rescatar a Merino, pero ya había fallecido.

La investigación, caratulada como “averiguación de causales de muerte”, es instruida por la UFI Nº 2 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo de la Dra. Carina Saucedo. Las pericias fueron realizadas por especialistas de la Policía Científica. Aún no se conocen los resultados preliminares.

Merino trabajaba para la empresa Fegma S.A. Esta firma tiene sede en La Reja y se especializa en obras civiles y demoliciones. Realizó trabajos para la comuna, como la pileta con olas del polideportivo Diego Armando Maradona de Cuartel V, el mirador del parque Los Robles y calles de hormigón en varios puntos del distrito. Habría estado autorizada a realizar esas descargas.

Lamentablemente, ante la muerte de Héctor Maximiliano Merino, las autoridades municipales (principalmente los responsables de la Secretaría de Medio Ambiente) deberán revisar a conciencia las medidas de seguridad integral que se implementan en el predio.