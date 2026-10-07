Ola de violentos robos en Moreno Sur: los motochorros están haciendo estragos

En la última semana se produjeron al menos una veintena de asaltos bajo la modalidad “motochorros” en la zona sur de Moreno. Los delincuentes tienen un radio de acción que abarca principalmente los barrios Puerta de Hierro, Villa Herrero, Santa Rosa, Aurora, 12 de octubre, La Lomita y Rififí.

Estos forajidos, muy jóvenes, actúan en grupos de dos, tres, cuatro y hasta cinco motos. Están armados y principalmente salen cuando empieza a oscurecer. El lunes 5 de octubre, sin ir más lejos, robaron al menos cinco vehículos, con suma violencia. Intentaron llevarse un auto, pero al ser automático no supieron hacerlo andar. Ocurrió en la calle Alberdi entre Schiffely y Llambín.

Están presentes en las redes sociales, donde suben fotos a sus perfiles posando con las motos sustraídas y armados. Incluso se comunican con las víctimas, al detectar las publicaciones donde los damnificados piden datos para recuperar sus vehículos, y exigen el pago de un rescate de entre 200.000 y 300.000 pesos.

Hasta el momento se mueven a sus anchas. Las víctimas acumulan denuncias en la comisaría 1ª de Moreno. Las autoridades no logran atraparlos. Alarma el grado de violencia con el que se manejan. Acompañamos este texto con videos de tres robos.