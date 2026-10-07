Más de una veintena de heridas de arma blanca: asesinaron a un hombre y detuvieron a su esposa e hija

Dos mujeres fueron acusadas de matar a un hombre. Se trata de la esposa y la hija de la víctima. Presentaba más de una veintena de heridas de arma blanca, principalmente en el cuello. Habría episodios de violencia de género. Ambas están detenidas.

Un llamado al servicio de emergencias 911 alertó sobre un hecho de sangre ocurrido en el barrio Cascallares, en jurisdicción de la comisaría Moreno 7ª (La Reja). La persona que llamó aseguró que había un hombre muerto en una humilde vivienda ubicada sobre la calle San Nicolás, entre Chubut y avenida Argentinidad, a media cuadra de la cancha del club barrial.

Cuando llegaron los oficiales de la Policía Bonaerense, encontraron el cuerpo de Alberto Federico Aráoz, de 42 años, en la cama. Estaba bañado en sangre. A su lado había una cuchilla. Eran las 8:30 del lunes 5 de octubre. Aráoz era un conocido mecánico de la zona.

Fueron detenidas inmediatamente su esposa, de 43 años, y una de sus hijas, de 23. La Justicia las acusa del delito de “homicidio agravado por el vínculo”. Pero detrás del asesinato habría una historia de violencia, que fue relatada por vecinos y familiares ante la Dra. Carina Saucedo, titular de la UFI N° 2 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez.

Los testimonios recogidos en la causa señalaron que las mujeres eran víctimas de constantes agresiones por parte de Aráoz. Los vecinos aseguraron que escuchaban gritos durante la noche y la mañana y que ambas mujeres solían salir tapadas. También afirmaron que los pedidos de ayuda eran permanentes. Sin embargo, las fuentes consultadas señalaron que no se encontraron registros de estas situaciones en los dispositivos de prevención.

En la escena del crimen trabajaron la Dra. Cecilia Baravalle (ayudante fiscal de la UFI N° 2) y el Dr. Boris Duarte (auxiliar letrado). El trabajo pericial recayó en los especialistas de la Policía Científica, quienes recabaron numerosos indicios en la vivienda.

Pasado el mediodía de este martes, la Dra. Saucedo recibió el informe preliminar de la autopsia. El cadáver de Aráoz presentaba al menos una veintena de heridas de arma blanca. Muchas de ellas estaban en el cuello, con lesiones en la carótida y la tráquea. La cabeza estaba tapada con una bolsa negra en el momento del hallazgo del cuerpo. También presentaba lesiones en el abdomen.

Tras las primeras diligencias, madre e hija fueron imputadas en el expediente. Se negaron a declarar, asesoradas por un defensor oficial. Seguirán detenidas.