Economía

Pese a los anuncios del gobierno sobre un “boom” en la actividad, las ventas Pymes no repuntan

Posted on by rodrigos
07
Oct

Los registros muestran solo mejoras con actividades promocionales, como las que desarrollaron los cines con entradas a bajísimo costo, pero las ventas no repuntan. En algunos rubros la situación es crítica. Cierre de locales y pérdidas de fuentes laborales. Panorama sombrío para fin de año. Clave: La presión tributaria nacional, provincial y municipal. Entrevista con Salvador Femenía, presidente de UCEP (Unión de Comerciantes, Empresarios y Profesionales de Moreno) y Vocero de CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa)