Ahora Ocho detenidos, cocaína, marihuana y armas secuestradas en General Rodríguez

Allanamientos en base a una investigación de la UFI N°12 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez a cargo del Dr. Ezequiel Freydier con la autorización del Juzgado de Garantías N°2 del Dr. Castro.

Se realizaron allanamientos en los barrios Vista Linda, Parque Granaderos y Raffo de General Rodríguez.

Secuestraron un kilo de marihuana, unos 400 gramos de cocaína (gran parte de ella en un trozo compacto) y se detuvieron a ocho personas. Incautaron cinco armas y elementos de corte para la droga. Ampliaremos