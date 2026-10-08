Messi se despidió de la Selección con una goleada ante Benín: “Ya extraño vestir la celeste y blanca”

Lionel Messi tuvo su despedida de la Selección argentina en el estadio Monumental con una goleada por 3 a 0 ante Benín.

Nicolás Otamendi, Nico Paz y el propio capitán marcaron los goles del triunfo, todos en el segundo tiempo.Argentina encontró la apertura a los tres minutos del complemento. Messi ejecutó un tiro de esquina y Nicolás Otamendi apareció en el área para conectar de cabeza y poner el 1 a 0.

El defensor fue reemplazado minutos después y recibió una ovación del público, en el cierre de su recorrido con la camiseta albiceleste.Con el ingreso de algunas variantes y más espacios en la defensa rival, la Selección logró ampliar la diferencia.

A los 16 minutos, Messi asistió a Nico Paz, quien definió de zurda al segundo palo para marcar el 2 a 0. Con esa asistencia, el capitán llegó a las 70 con el seleccionado.

El tercer gol llegó a los 26 minutos, luego de una falta sobre Agustín Giay dentro del área. Messi se hizo cargo del penal y definió para establecer el 3 a 0 definitivo. El tanto llevó a 126 su cantidad de goles con la Selección.

Durante el primer tiempo, Benín había conseguido complicar al equipo de Lionel Scaloni y generó algunas situaciones que exigieron intervenciones de Emiliano Martínez.

Messi también tuvo oportunidades para convertir, aunque no pudo concretarlas antes del descanso.

La noche estuvo marcada desde temprano por el homenaje al capitán. El Monumental recibió a Messi con una ovación durante la entrada en calor y volvió a reconocerlo a los 10 minutos de juego.

Además, el estadio preparó imágenes especiales con algunos de sus mejores momentos con la Selección.Antes del encuentro, Messi había publicado un mensaje en el que confirmó que había llegado el momento de cerrar su etapa con la camiseta argentina: “Me voy en paz. Dejé todo”. También aseguró que esa camiseta fue “mi sueño, mi orgullo y mi vida”.

Un día después de su último partido, el capitán volvió a referirse a su despedida y escribió en sus redes sociales: “Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta”.

Messi también recordó a su familia, amigos, compañeros y entrenadores, y tuvo unas palabras para Diego Maradona.

Su último partido con la Selección quedó así sellado con una victoria y una noche de homenaje en el Monumental, después de más de dos décadas representando a la Argentina.